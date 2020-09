Hoe onveilig is de Professor Keesomweg? Gemeente Waalwijk en bewoners om tafel

Waalwijk wil mening horen over windmolens: inspraak in volle gang

1 september WAALWIJK - Waalwijk is heel benieuwd naar de meningen over de grote plannen voor duurzame energie, zoals windmolens en zonneparken. Inwoners en ondernemers krijgen de komende weken de kans hun zegje te doen. Op 16, 23 en 29 september zijn er bijeenkomsten in Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. Er is in totaal plek voor 135 bezoekers. Bij grote interesse houdt de gemeente een extra bijeenkomst op 21 september.