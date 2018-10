Hoe reageren onze bomen op superheet 2018? Zelfs de eik had het té warm

De wereld van de bomenkenner is ingewikkeld. Verwacht van Henry Kuppen geen alomvattende conclusies over hoe onze bomen met dit extreme jaar omgaan. Kuppen is directeur van kennisatelier voor bomen Terra Nostra met vestigingen in Mill en Bleskensgraaf. ,,Qua droogte was en is er echt wel iets aan de hand”, zegt hij. ,,Hoe bomen daarop reageren is soortafhankelijk.”