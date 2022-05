Hoe RKC het grote Ajax de voet dwars zet: eSporters strijden om landstitel FIFA

Oefenen voor hoogwater terwijl het extreem droog is: ‘Na de bij­na-ramp in 1995 doen we dit elke vijf jaar’

Met een bonk valt de laatste balk in de poort van de Woudrichemse vesting op zijn plek. Alles past perfect, dus de stad is helemaal voorbereid op hoogwater. Al is daarvan in deze periode helemaal geen sprake: het is juist extreem droog. ,,Droog of niet, om de vijf jaar oefenen we het afsluiten van de coupures in Woudrichem.’’

16:21