Hoe Sprang-Capelle toch de oorlogsdoden herdenkt

SPRANG-CAPELLE - Sprang-Capelle had 75 jaar bevrijding groots willen vieren. Het verhaal is bekend, het coronavirus gooit roet in het eten. Ook met de dodenherdenking op 4 mei is alles anders. Toch laat het dorp dit belangrijke moment niet onopgemerkt voorbij gaan.

Er zijn spontane initiatieven ontstaan. Alle kerken in Sprang-Capelle luiden hun klok vanaf kwart voor acht 's avonds. Op verschillende locaties spelen trompettisten The Last Post. En inwoners worden opgeroepen om samen buiten het Wilhelmus te zingen.

Tradities

Het dorp moet door de coronacrisis met tradities breken. De dodenherdenking bracht altijd veel mensen op de been. De samenkomst in de Hervormde Kerk in Sprang, met daarna de plechtigheden bij het oorlogsmonument aan de Tilburgseweg: het zit er dit jaar allemaal niet in.

Dat is ook wennen voor Henk van Zelst, al jarenlang ceremoniemeester bij de dodenherdenking. Het is volgens hem belangrijk dat mensen stil blijven staan bij alle slachtoffers. En dus komt er een alternatief programma, gesteund door Oranjevereniging Wilhelmina en de muziekverenigingen Marijke en Sirena.

Quote Het zou mooi zijn als nog meer mensen dan op Koningsdag buiten voor hun woning het Wilhelmus zingen Henk van Zelst

,,We hebben alle kerken in het dorp benaderd om deze avond de klokken te luiden", vertelt Van Zelst, die zelf nauw betrokken is bij de Hervormde Gemeente in Sprang. ,,En alle kerken die een klok hebben, doen mee.”

In de toren van de Hervormde Kerk in Sprang wordt de Last Post gespeeld. Net na acht uur gevolgd door twee coupletten van het Wilhelmus. ,,Dat is tot Landgoed Driessen te horen", aldus Van Zelst. Op hetzelfde moment spelen ook trompettisten op het bordes van het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein en bij de Haven in Capelle.

Volledig scherm © Rob Engelaar

Op Koningsdag waren er spontane optredens van muzikanten. Dat initiatief krijgt bij dodenherdenking een vervolg. Zij zullen in hun eigen straat gaan spelen, allemaal op dezelfde tijd en met dezelfde stukken.

,,Het zou mooi zijn als nog meer mensen dan op Koningsdag net na de twee minuten stilte buiten voor hun woning het Wilhelmus zingen”, hoopt Van Zelst.

Verdrietig

Bevrijdingsdag wordt in ieder geval ook heel anders dan Oranjevereniging Wilhelmina eerder voor ogen had. De grote bevrijdingsoptocht moest hét hoogtepunt worden.

,,Het is verdrietig dat het niet door kan gaan", stelt voorzitter Ans van Vuuren van de Oranjevereniging. ,,Mensen hebben er veel tijd in gestoken, in de voorbereidingen, het bouwen van wagens. Maar het is begrijpelijk dat het niet doorgaat. We moeten ons nu om anderen bekommeren.”

Quote Het is verdrietig dat de optocht niet door kan gaan. Mensen hebben er veel tijd in gestoken. Ans van Vuuren, Voorzitter Oranjevereniging Wilhelmina