Hoe staat Waalwijk in discussie over leed van Molukkers? 'Ze zijn krachtig, trots en zelfbewust’

WAALWIJK - De Molukse gemeenschap verdient extra aandacht. De Waalwijkse partij Lijst Pouw schaart zich achter de oproep van elf burgemeesters om het leed te erkennen dat de Molukkers ooit is aangedaan. Tot haar verbazing is de bewuste brief niet ondertekend door Nol Kleijngeld. Maar de Waalwijkse burgemeester wist ook niet dat deze actie er aan zat te komen.

In Waalwijk woont een grote Molukse gemeenschap. Toch ontbreekt de naam van Kleijngeld bij het lijstje van burgemeesters, die in een brief aan de Nederlandse regering om erkenning van het leed vragen. Lijst Pouw wil opheldering. ,,Valt hieruit af te leiden dat de burgemeester van Waalwijk de inhoud van de oproep niet ondersteunt?’', stelt ze in schriftelijke vragen.

Maar die conclusie lijkt te kort door de bocht. Meer burgemeesters van gemeenten met grote Molukse gemeenschappen blijken verrast door de actie van hun collega’s . Dat hun namen niet onder de oproep staan, betekent niet automatisch dat ze de boodschap niet delen.

De brief is ondertekend door de burgemeesters van Vijfheerenlanden, Woerden, Assen, Breda, Culemborg, Epe, Helmond, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Vught en Zuidplas. Zij staan stil bij het historische feit dat afgelopen zondag precies zeventig jaar geleden de eerste Molukkers in Nederland aankwamen. Het ging om KNIL-militairen die in Nederlands Indië voor Nederland hadden gevochten.

In de brief stellen de burgemeesters dat het het nieuwe kabinet zou sieren ‘te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds in Nederland onwaardig is geweest’. De Molukkers werden destijds in kampen gehuisvest. Hun verblijf zou tijdelijk zijn maar dat liep heel anders. Volgens de burgemeesters leeft hierover nog veel onvrede.

Onvrede

Lijst Pouw wil weten of dat gevoel van onvrede ook onder de honderden Molukkers in Waalwijk leeft. In 1964 kwamen de eerste Molukse gezinnen in Waalwijk wonen. De Molukse gemeenschap is daarna snel gegroeid.

Kleijngeld benadrukt achter de Molukse Waalwijkers te staan. ,,Ik weet niet of ze zich zelf herkennen in het soms wat kwetsbare beeld dat van de Molukse gemeenschap wordt geschetst”, stelt hij. ,,Ik ken de gemeenschap hier als krachtig, trots en zelfbewust. Ze zijn volwaardig onderdeel van de samenleving, met behoud van hun eigen identiteit. Ze leverden hier raadsleden en een wethouder. Ik zou zo’n brief daarom zeker anders hebben geformuleerd.”

Lijst Pouw kent ook voorbeelden van Molukkers, die in Nederland zeer succesvol zijn geworden, en ook in Waalwijk. ,,Maar we kunnen ons ook indenken dat er veel Molukse inwoners zijn die minder kansen hebben gehad.”

Het college buigt zich nog over de vragen.