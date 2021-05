Hoe stamp je een Roparun-team uit de grond? Nou zo!

Team Nieuwkuijk doet volgend jaar mee aan de Roparun. Bijzonder: lopers en begeleiding komen allemaal uit het dorp. In een mum van tijd was het geregeld.

Burgemeester Willemijn van Hees laat deze zondagmorgen op De Heuvelen in Nieuwkuijk een toeter afgaan, Bengaals vuur brandt. Dan zetten acht hardlopers zich in beweging, begeleid door een fietser voor een rondje over de wielerbaan.

Het is het officiële startschot voor Team Nieuwkuijk, dat over een jaar – 4, 5, en 6 juni – mee zal doen aan de Roparun. 520 kilometer tussen Parijs en Rotterdam in estafettevorm afleggen om met het sponsorgeld het leven van mensen met kanker draaglijker te maken.

Voor Mar-Hein van de Wiel wordt het de zevende keer dat hij die trip wil volbrengen. “Maar deze vind ik heel bijzonder”, zegt de 52-jarige langeafstandloper, “want iedereen, de achtlopers tot en met de begeleiding, komt uit Nieuwkuijk. Dat geeft een grote binding. Die andere teams waren vreemdelingenlegioenen.”

Dertig koppen

Ook opmerkelijk: binnen no time was het team, dat uit dertig koppen bestaat, opgetuigd. Martin Carels, zorgondernemer van het plaatselijke Thomashuis had al eens meegedaan aan een Roparun. Wilde dat nog eens herhalen, vond in Monique Janssen een medestander. De rest is geschiedenis. Teamcaptain Janssen: “Een initiatief uit de gemeenschap voor de gemeenschap. Dat is toch prachtig.”

Binnen vijftig uur moet Rotterdam zijn bereikt. Belangrijker nog: het team moet zo veel mogelijk geld ophalen. Sowieso het inschrijfgeld bij elkaar sprokkelen, 3200 euro, met de verkoop van loten.

Op de wielerbaan werd er al een start mee gemaakt met het werven van geld door zelfgemaakte armbandjes aan de man en de vrouw te brengen. Janssen: “Iemand heeft al het plan opgepakt om in september een Kuijks weekend op te zetten. En we willen mensen laten ervaren wat het is om van twaalf uur ’s middags tot middernacht te lopen. Kunnen ze met het team meelopen. Betalen ze dan voor. Maar we willen iedereen in Kuijk erbij betrekken, ook de senioren. Misschien houden we een rollatorrace.”

Sponsoren gezocht

Tegelijkertijd wil Team Nieuwkuijk onder het bedrijfsleven sponsoren werven. Burgemeester Van Hees kan als ambassadeur en dus uithangbord van dit team wellicht deuren openen. Komt nog bij: als Team Nieuwkuijk hulp nodig heeft van de gemeente, kunnen ze aankloppen. Janssen: “Nee, er schiet me nog niks te binnen. Maar zou het moeten, dan zullen we zeker van dit aanbod gebruikmaken.”