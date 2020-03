Hoe streekgenoten elkaar helpen in barre corona-tijd: De Langstraat komt in actie

Hamste­raars laten HAK flink doorwerken, maar er is meer dan genoeg voorraad

16 maart GIESSEN - Potten en blikken met lang houdbare groenten vliegen de deur uit, maar bij HAK in het Brabantse Giessen houden ze het hoofd koel. Slaan medewerkers zelf ook in? ,,Nee, want wij weten hoe de voorraad er hier uitziet.’’