Hoe twee geesten alsnog één werden, op Biesbosch MuseumEiland

Muziek­feest op het Plein in Waalwijk rustig verlopen: één aanhouding

13:21 WAALWIJK - Muziekfeest op het Plein in Waalwijk is woensdagavond prima verlopen. Er is één aanhouding verricht in verband met mishandeling. Daarnaast werd een persoon doorgestuurd naar bureau HALT en een persoon bekeurd voor het verstoren van de openbare orde. Dat meldt de politie.