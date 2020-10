Hoe ver moet je gaan met al die borden? ‘Een bord met groet elkaar, wat een onzin’

Brandweer en politie in Drunen onder één dak? Zou kunnen

17 oktober DRUNEN - Het is nog altijd onduidelijk wat er gaat gebeuren met de brandweerkazerne in Drunen. Het duurt ook burgemeester Willemijn van Hees allemaal te lang. Hetzelfde geldt min of meer voor de toekomstige huisvesting van de politie in Drunen. Eén van de mogelijkheden is dat de politie een steunpunt krijgt in de huidige kazerne aan de Wilhelminastraat.