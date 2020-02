Hoe voorkom je conflicten? Waalwijk zoekt sneller contact bij klachten

WAALWIJK - Wie in Waalwijk een klacht indient, kan straks sneller een telefoontje van een ambtenaar verwachten. Door meteen goed uit te leggen wat de gemeente wel of niet kan doen, wil Waalwijk dure en tijdrovende juridische procedures voorkomen. ,,Als je goed uitlegt dat we ook als gemeente gebonden zijn aan regels, is er wellicht begrip.’’

De gemeente krijgt nogal eens te maken met mensen die het ergens niet mee eens zijn. In Waalwijk werden vorig jaar 73 klachten en 102 bezwaren ingediend. Niet iedereen zette het verzet door, maar vaak leidde het wel tot langere, formele procedures.

Quote Je merkt toch dat er nu minder geaccep­teerd wordt dan vroeger Nol Kleijngeld, Burgemeester Waalwijk

,,Je merkt toch dat er nu minder geaccepteerd wordt dan vroeger”, stelt burgemeester Nol Kleijngeld. Bovendien heeft de gemeente er meer taken bijgekregen, zoals de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). En dus is de kans op klachten en bezwaren groter.

Dreigende conflicten

Toch ziet Waalwijk mogelijkheden om dreigende conflicten eerder in de kiem te smoren. De gemeente zet in op het project ‘De informele aanpak’. Bij een aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaarschrift moeten ambtenaren sneller persoonlijk contact zoeken met de betrokken inwoners, ondernemers en organisaties, en het dus niet afdoen met een formele reactie over de te volgen procedure.

,,We moeten interesse tonen, begrip kweken en samen naar oplossingen zoeken”, aldus Kleijngeld. ,,Mensen snappen niet altijd waarom een gemeente een bepaald besluit neemt.”

,,Een voorbeeld: iemand belt de gemeente met de vraag of de buren wel een vergunning hebben voor die kapsalon, waar ze zo last van heeft. Het antwoord is nee. Mooi, denkt de beller, dan gaat de gemeente nu handhavend optreden. Maar wij kunnen dat niet zo maar. Eerst moet gekeken worden of de zaak toch niet gelegaliseerd kan worden. Dat is lastig te begrijpen, maar ook als gemeente zijn we gebonden aan regels. Als je dat uitlegt, is er wellicht begrip.”

Quote Je boekt ook flinke tijdwinst als juridische procedures worden voorkomen Nol Kleijngeld, Burgemeester Waalwijk

Er wordt met deze nieuwe aanpak wel het nodige gevraagd van ambtenaren. Ze moeten dreigende conflicten herkennen, actief luisteren, doorvragen en zorgen voor bemiddeling. Dit alles om te voorkomen dat de boel escaleert. De gemeente trekt zo’n 35.000 euro uit voor extra scholing van ambtenaren.

Grote vraag is wel hoe tijdrovend deze informele aanpak is. Raken de ambtenaren niet verwikkeld in ellenlange discussies? En zijn ze niet te veel uren kwijt aan die persoonlijke contacten? ,,We verwachten van niet”, stelt Kleijngeld. ,,Bovendien boek je flinke tijdwinst als juridische procedures worden voorkomen.”

