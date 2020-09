Hoe voorkom je schulden? Loon op Zand gaat sneller helpen

KAATSHEUVEL - Moeite om de rekeningen te betalen? Vanaf 1 januari neemt de gemeente Loon op Zand contact met u op. ,,We willen inwoners met financiële problemen zo snel mogelijk in beeld hebben en helpen. Dan kunnen we erger voorkomen", zegt wethouder Jan Brekelmans.

Het aantal inwoners van de gemeente Loon op Zand met financiële problemen neemt toe. ,,Meldde zich normaal gemiddeld drie maal per week iemand op het gemeentehuis, nu is dat zo’n zes keer per week", zegt wethouder Jan Brekelmans. Niet dat dat de reden is voor het nieuwe beleid Schuldhulpverlening van de gemeente, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is, aldus de wethouder. ,,Financiële problemen zijn een enorme stressfactor. En liggen vaak aan de basis van weer andere problemen.”

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verplicht hun best te doen financiële problemen bij inwoners zo vroeg mogelijk te signaleren. Zij krijgen daar voortaan ook de mogelijkheid toe. Gemeenten gaan samenwerken met woningcorporaties, water- en energiebedrijven, zorgverzekeraars, de belastingdienst. Als rekeningen niet of consequent veel te laat worden betaald krijgen gemeenten straks een seintje. ,,Nu staan we niet meteen bij iemand op de stoep als hij zijn zorgverzekering niet heeft betaald, maar we houden het wel in de gaten. Als er een patroon zichtbaar is, nemen we contact op", aldus Brekelmans. ,,Dan gaan we kijken of mensen het zelf kunnen oplossen of dat er hulp nodig is.”

Problemen voor zijn

Nu reageert een gemeente nog wanneer de problemen vaak al groot zijn. ,,De drempel om je te melden met schuldproblemen is voor veel mensen erg hoog", zegt Brekelmans. ,,Mensen melden zich vaak pas als de problemen ze boven het hoofd groeien. Met deze aanpak proberen we dat voor te zijn.”

Om hoeveel mensen het gaat in de gemeente Loon op Zand, weet Brekelmans niet. ,,Maar ik denk dat maar het topje van de ijsberg bij ons bekend is. Als je uitgaat van landelijk cijfers, dan zitten 1000 huishoudens in onze gemeente in financieel zwaar weer. En corona maakt het er niet beter op.”

Loon op Zand heeft mensen in dienst die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening, zegt Brekelmans. ,,Daarnaast houdt de Kredietbank hier één dag in de week spreekuur.”

Stress veroorzaakt nieuwe problemen

De gemeente investeert nu in het vroeg signaleren van schulden, maar uiteindelijk zal die werkwijze de gemeente ook geld opleveren, zegt Brekelmans. ,,Als mensen financiële stress hebben dan zijn ze daar continue mee bezig. Mensen krijgen dan ook andere problemen en komen ook sneller in de zorg terecht. Dat is niet alleen heel vervelend voor de mensen zelf maar ook duur voor de maatschappij.”

De gemeenteraad van Loon op Zand praat donderdag over het nieuwe beleid Schuldhulpverlening.