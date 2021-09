Hoe Waalwijk als middelgrote gemeente worstelt met woningbouw: grote lobby van ‘M50' in Den Haag

WAALWIJK - Den Haag moet veel meer oog hebben voor de problemen en uitdagingen van middelgrote gemeenten, zoals Waalwijk. Woningbouw is daarbij één van de heikele punten. Het is volgens burgemeester Sacha Ausems heel belangrijk dat die boodschap nu echt over komt, én het Rijk er daadwerkelijk iets mee doet.

Waalwijk was woensdagmiddag vertegenwoordigd bij een actie van burgemeesters en wethouders van middelgrote gemeenten bij het nieuwe Tweede Kamergebouw in Den Haag. Het was in hun ogen hét moment om de zaak onder de aandacht te brengen van de partijen en kamerleden, die zich nu met de Algemene Politieke Beschouwingen over de rijksbegroting buigen.

Onder het mom van 'Laat ons niet in de st(r)eek’ zijn streekproducten uitgedeeld. Zo kwam Waalwijk met de bekende schoen van chocola, om hun boodschap extra kracht bij te zetten. ,,We voelen ons geen Calimero", benadrukt de Waalwijkse burgemeester. ,,Maar we zien dat de meeste aandacht uit gaat naar de grote steden. En dat moet anders", meent ze. ,,Wij willen ook vaker aan tafel zitten, onze visie geven.”

Quote We voelen ons geen Calimero, maar we zien dat de meeste aandacht uit naar de grote steden. En dat moet anders Sacha Ausems, Burgemeester Waalwijk

Veel middelgrote gemeenten worstelen met dezelfde soort problemen. De roep om woningen is groot, vaak dreigt een leegloop van jongeren, kampen winkelcentra met leegstand en staan voorzieningen onder druk. In de gemeente Waalwijk met een kleine 50.000 inwoners willen ze ook graag bouwen, om zo de leefbaarheid en voorzieningen op peil te houden.

De woningnood is overigens een landelijk probleem. ,,En wij willen als middelgrote gemeenten graag een bijdrage leveren", stelt Ausems. ..Het gaat hier samen toch om miljoenen inwoners.”

De extra steun van het Rijk gaat nu vaak uit naar bouwplannen voor goed bereikbare gebieden en steden. En daar wringt bijvoorbeeld voor Waalwijk de schoen. Niet alleen staan mensen nogal eens in de file, ook laat het openbaar vervoer in Waalwijk te wensen over. Geen treinstation, en matige busverbindingen. Ausems pleit daarom voor meer investeringen in het openbaar vervoer. Gebeurt dat niet, dan dreigt dat ook gevolgen te hebben voor de woningbouw in Waalwijk. ,,We worden zo eigenlijk dubbel gestraft door het Rijk.”

Quote Het kan niet zo zijn dat in middelgro­te gemeenten het ziekenhuis, theater, bioscoop, en zwemgele­gen­heid moet sluiten Koos Jansen, Burgemeester Zeist en voorzitter van M50-netwerk

De M50, het netwerk van middelgrote gemeenten, slaakt nog een noodkreet. Het wordt volgens de bestuurders steeds moeilijker om de begrotingen rond te krijgen door tekorten op het gemeentefonds. En zo blijft er steeds minder geld over voor nieuwe plannenmakerij en innovatie. Bovendien worden gemeenten hard geraakt door de hoog oplopende kosten van de jeugdzorg. En dat zet andere voorzieningen weer onder druk, ook die een regionale functie hebben.

,,Voor middelgrote gemeenten is het cruciaal dat het gemeentefonds groter wordt", stelt Koos Jansen, burgemeester van Zeist, en voorzitter van het M50-netwerk. ,,Het kan niet zo zijn dat in middelgrote gemeenten het ziekenhuis, theater, bioscoop en zwemgelegenheid moet sluiten.”