Hoe Waalwijk steeds blauwer kleurt: 'De tijd van pionieren is voorbij’

Voormalige kousenfabriek

De voormalige Kousenfabriek in de Kerkstraat kent een bijzondere geschiedenis. De panden hoorden bij de schoenfabriek van C.G. van der Heijden (later Maiburg). In 1937 werden deze opgekocht om de sokken- en kousenfabriek Seta in te vestigen. Later werd de naam omgedoopt tot VeWe Kousenfabriek. Gerard de Vaan en Wout van Wel waren de laatste eigenaren van medio jaren zeventig tot het eind in 1998. In 2003 is de voormalige Kousenfabriek verbouwd tot woningen.