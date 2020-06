Kinderen zonder diploma springen toch het zwembad in: Altena voert schoolzwem­men per 2021 weer in

16:27 Uit een enquête onder basisscholieren in Altena blijkt dat van de kleine groep kinderen zonder diploma de overgrote meerderheid tóch het zwembad in gaat. Dat meldt de gemeente Altena na eigen onderzoek. Ook is bekendgemaakt dat het schoolzwemmen weer terugkomt in 2021.