Hoe zit het nou? Wonen arbeidsmigranten nu legaal of illegaal op Akkerpad

Eerlijk is eerlijk, geven buurtbewoners Piet Libregts en Ed Weijers toe. De laatste tijd hebben ze geen overlast van de arbeidsmigranten die in twee appartementen op Akkerpad 4 in Vlijmen wonen. Hoewel net afgelopen weekend wel een melding van overlast is gedaan bij de gemeentelijke BOA. ,,Maar de bewoners werken heel de week hard, parkeren hun auto's keurig op eigen terrein. Niks aan de hand. Onze grote angst is alleen dat er straks net als in het verleden weer twintig tot 25 arbeidsmigranten gaan wonen.”