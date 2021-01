Hoezo geen nieuwjaarsduik? Dan gaat Herman van Diejen privé wel kopje onder in de Afgedamde Maas

Diehards duiken in Afgedamde Maas: ‘Ik lijk wel of ik versteend ben’

1 januari WIJK EN AALBURG - Een nieuwjaarsduik doe je omdat het iets aparts is. ,,Maar ook omdat het leuk en lekker fris is", zegt Jolanda van Gelderen (59) uit Drongelen. Ze is op deze eerste dag van het jaar voor de derde keer present aan het Wijk en Aalburgse strandje. ,,De eerste keer was spannend. Nu niet meer. Of het gezond is ? Ik denk van wel. Ik ga ook altijd naar de sauna."