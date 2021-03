Hoge Heide vreest dat flexwoningen eigen plan in de war schoppen

VLIJMEN - In de ogen van werkgroep sportpark De Hoge Heide 2025 heeft de gemeente Heusden bij het plan om bij het sportpark in Vlijmen ‘flexwoningen’ neer te zetten, een ongelukkige start gemaakt. Maar dat is niet onherstelbaar, stelt woordvoerder Peter de Ruijter. ,,Laten we met z'n allen één groot plan voor het hele gebied maken.”

De Ruijter, eigenaar van fun- en leisurecentrum De Hoge Heide, heeft ambities om zijn bedrijf uit te breiden met onder meer een educatieve speeltuin. Ook bij Total Fit en de sportclubs aan De Hoge Heide (tennis, hockey, voetbalclub en tafeltennis) leven wensen en ideeën om het sportpark een flinke impuls te geven. Gebouwen opknappen, één entree, meer gebruikmaken van elkaars accommodaties en het oplossen van de parkeerproblemen zijn de speerpunten. ,,En we willen verbinding maken met de buurt.”

Quote We dachten dat alles in kannen en kruiken was. Nu krijgt de gemeente Heusden het voordeel van de twijfel Peter de Ruijter, werkgroep De Hoge Heide

De werkgroep heeft daarover al een jaar contact met de gemeente. De Ruijter vond het dan ook ‘gek’ dat hij door een buurtbewoner geïnformeerd moest worden over het plan van de gemeente om negentien flexwoningen voor ‘spoedzoekers’ bij het sportpark te realiseren. Spoedzoekers vallen niet onder de normale urgentieregels. Ze wonen er maximaal twee tot drie jaar, de huizen staan er hooguit vijftien jaar en zijn volgens corporatie Woonveste in principe niet bedoeld voor starters of statushouders.

Werkgroep De Hoge Heide denkt dat die plannen botsen met de eigen plannen en kreeg bovendien het idee dat het plan voor de flexwoningen al in kannen en kruiken was. Na een gesprek met de gemeente krijgt Heuden nu echter ‘het voordeel van de twijfel'. ,,We hopen dat nog niets definitief is en dat ook inspraak mogelijk is.” De Ruijter zegt de noodzaak voor flexwoningen te begrijpen, maar ziet tegelijkertijd de ideeën van de werkgroep niet graag in het gedrang komen. Vandaar zijn oproep om gezamenlijk één mooie puzzel te maken. ,,Met eventueel permanente woningen.”

Quote Er is veel onrust in de wijk. Elders moesten bij flexwonin­gen camera's worden geplaatst. Dat schept niet veel vertrouwen Ilonka Mudde, Buurt Bestuurt op de Vliedberg

Ook vanuit de buurt leven tal van vragen rond de flexwoningen, die corporatie Woonveste wil plaatsen. Wie gaan er precies wonen, hoe zien de huizen eruit, trekt de donkere uithoek geen criminaliteit aan, zijn er geen andere geschikte plaatsen. Ilonka Mudde van Buurt Bestuurt op de Vliedberg kent de vragen en opmerkingen. ,,Er is veel onrust in de wijk. Elders moesten bij flexwoningen camera's worden geplaatst. Dat schept niet veel vertrouwen.”

Een van de bezorgde buurtbewoners is Serge Maratchouk, die achterbuurman van de flexwoningen dreigt te worden. Hij zegt alles op alles te zullen zetten om de komst van de huizen tegen te houden. ,,We krijgen het gevoel het afvoerputje van de gemeente te worden. Onze huizen worden minder waard en een periode van twee tot drie jaar is veel te kort voor mensen om een band met de buurt op te bouwen.”

Bezwaar en beroep

Volgens de gemeente is er nog geen officiële aanvraag voor de flexwoningen. Als die er komt wordt een procedure gevolgd die acht weken duurt. Daarna kunnen mensen bezwaar indienen, of beroep aantekenen.