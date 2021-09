Hoger beroep tegen Wim S. voorlopig uitgesteld: aanklager is ziek

KAATSHEUVEL - Het hoger beroep tegen Wim S., die ervan wordt verdacht zijn partner Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel te hebben vermoord, is voorlopig uitgesteld. Op de tweede dag van de zitting bleek de advocaat-generaal, de aanklager van het hof, ziek te zijn. Het gerechtshof in Den Haag heeft daarom woensdag besloten om de rechtszaak op te schorten.

De advocaat-generaal zou vandaag naar verwachting met de strafeis komen tegen de 46-jarige Wim S. Deze wordt ervan verdacht in de nacht van 18 op 19 december 2010 de moeder van zijn kinderen om het leven heeft gebracht. Na zijn daad zou S. een inbraak in scène hebben gezet om de moord te verdoezelen. Hij had destijds een relatie met een andere vrouw.

S. kwam begin dit jaar na zes jaar cel op vrije voeten. Hij mocht tot het einde van de drie dagen durende rechtszaak thuisblijven. Dat zou dus tot en met vrijdag zijn. Maar vanwege de zieke aanklager besloot het hof hem langer op vrije voeten te laten.

Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend. ,,We gaan op korte termijn een nieuwe datum plannen. We hebben op dit moment geen andere oplossing’’, vertelde de voorzitter. Ze zei te begrijpen dat dit uitstel moeilijk is voor de nabestaanden. ,,Die hebben misschien slapeloze nachten van deze zaak.’’

Raad kritisch op undercoveragenten

De zaak werd deze week opnieuw behandeld nadat de verdachte al eerder was veroordeeld tot achttien en later twintig jaar cel. De Hoge Raad bepaalde eind 2019 bepaalde dat de zaak over moest. De Raad was kritisch op de undercovermethode die de politie had gebruikt om een bekentenis te ontlokken. Undercoveragenten, die zich voordeden als criminelen, beloofden S. een baan bij en fictief IT-bedrijf met een salaris van 8000 euro per maand. Maar dan ze wilden ook wel van hem weten hoe het nou precies met die moord op Heidy zat.

Quote We gaan op korte termijn een nieuwe datum plannen. We hebben op dit moment geen andere oplossing Voorzitter gerechtshof

Toen had hij maar verteld dat hij de moordenaar was: ‘Om er een beetje bij te horen’. ,, Ik loog puur en alleen voor het geld’’. S. had tienduizenden euro’s schuld. Zijn nieuwe ‘criminele vrienden’ hadden zelfs aangeboden ervoor te zorgen dat iemand anders voor de moord zou opdraaien.

Aan de andere kant zetten de nepcriminelen ook druk op hem. Op een gegeven moment was hij zelfs bang dat als hij zich niet voldoende meewerkend zou opstellen hij ‘in een kuil in de heuvels rond Marbella’ zou belanden. Al met al voor hem aanleiding de gewraakte ‘biecht’ aan de undercoveragenten te doen, zegt S.

Valse bekentenis

Hoogleraar rechtspsychologie Eric Rassin, die maandag als deskundige werd gehoord, vertelde dat de Mr. Big-methode de kans verhoogt op een valse bekentenis. Hij meent dat ook onschuldige mensen kunnen bekennen als zij daarvoor worden beloond. De hoogleraar stelde dat de kans op een valse bekentenis toeneemt van 6 naar 43 procent door politie-trucs. Zoals het voorhouden van een beloning. In het geval van S. dus een baan met een riant salaris.

Naar verwachting wordt binnen twee weken de datum van de voortzetting bekend gemaakt.