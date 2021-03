Hogere parkeertarieven in centrum Waalwijk komen in zicht: 'Het is een gevoelig onderwerp’

WAALWIJK - Het definitieve besluit moet nog vallen, maar de parkeertarieven in het Waalwijkse centrum gaan vrijwel zeker omhoog. Het duurt waarschijnlijk tot na de zomer voordat het parkeerbeleid daadwerkelijk op de schop gaat.

Delen per e-mail

Het huidige parkeerbeleid in het centrum jaagt de gemeente flink op kosten. Nu is ze er tonnen aan kwijt. Het college hoopt met een mix van maatregelen deze kosten weer binnen de perken te krijgen.

De gemeenteraad boog zich donderdagavond over een evaluatie van het parkeren in het stadshart, en mogelijke veranderingen bij het parkeerbeleid. Een meerderheid van de raad gaf groen licht om de plannen verder uit te werken. ,,Het is een gevoelig onderwerp", besefte wethouder Ronald Bakker. ,,Maar het wordt hoog tijd voor een duidelijk beleid.”

Quote Het wordt ook hoog tijd voor een duidelijk parkeerbe­leid in het Waalwijkse centrum Ronald Bakker, Wethouder Waalwijk

Bij de huidige plannen gaan bezoekers op de meeste plekken 1 euro per uur betalen (10 cent per 6 minuten). Dat geldt ook voor de grote parkeerterreinen, waar mensen nu nog de eerste één of twee uur gratis hun auto kwijt kunnen.

De tariefstijging komt niet als een donderslag bij heldere hemel. Eind 2015 startte Waalwijk met twee uur gratis parkeren aan de Taxandriaweg en sinds mei 2017 is parkeren op alle parkeerplaatsen met een slagboom het eerste uur gratis.

Het lokte niet meer mensen naar het centrum, zoals gehoopt. En bezoekers bleven ook maar kort.

De raad wil een kostendekkend parkeerbeleid. Het college zet in op een tarief van 10 cent per 6 minuten voor de parkeerterreinen Els Zuid, Unnaplein, Taxandriaweg en de overige parkeerplaatsen rondom het centrum. Oftewel, 1 euro per uur. Bij het parkeerterrein aan de Taxandriaweg is er dan een voordelig dagtarief van maximaal 3 euro.

Quote Waarom laat je mensen toch ergens kort gratis parkeren in het Waalwijkse centrum? Luuk Ottens, PvdA Waalwijk

In de directe omgeving van de Els Noord wordt wel een aantal parkeerplekken aangewezen voor kort gratis parkeren (maximaal een uur, daarna gelden de normale tarieven). Het gaat om een digitale variant op de blauwe zone, waarbij mensen hun kenteken moeten invoeren.

PvdA’er Luuk Ottens vond dat een slecht idee. ,,Waarom laat je mensen toch nog ergens kort gratis parkeren?”Het CDA juicht zo’n digitale blauwe zone juist toe.

Vertraging?

Lokaalbelang en D66 drongen aan op een bredere visie op parkeren, niet alleen voor het Waalwijkse centrum maar ook voor de wijken of dorpen. En daarbij niet alleen te kijken naar tarieven, maar ook naar allerlei nieuwe ontwikkelingen. Wethouder Bakker vreesde dat zo’n bredere visie voor vertraging zou zorgen, maar benadrukte er wel oog voor te hebben.

De ChristenUnie was het meest kritisch, en vond dat het plan nog aan alle kanten rammelde. D66, CU, PvdA, Lijst Pouw en SGP stemden uiteindelijk om uiteenlopende redenen tegen het voorstel. Later dit jaar neemt de raad een definitief besluit over de tarieven.