Hondenbezitter moet zorgen voor veiligere buurt: Waalwijk zoekt steun voor project Waaks

Geen publiek bij Dodenher­den­king gemeente Loon op Zand

8 april KAATSHEUVEL - De Dodenherdenking op 4 mei in de gemeente Loon op Zand heeft vanwege de coronacrisis plaats zonder publiek. Burgemeester Hanne van Aart en twee wethouders leggen wel een krans bij het Vredesmonument in de Mast in Kaatsheuvel.