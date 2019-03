Hondenbezitters opgelet: grens van bebouwde kom schuift op

update Efteling teleurge­steld over uitstel uitbrei­dings­plan­nen, bewoners blij: ‘Er kan voorlopig niets gebeuren’

1 maart KAATSHEUVEL - ,,We zijn teleurgesteld dat het Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 voorlopig niet in werking mag treden en de Efteling hierdoor moet wachten met de uitbreidingsplannen aan de oostkant van het park.” Dat laat een woordvoerster van de Efteling weten in een eerste reactie op de uitspraak van de Raad van State. De advocaat van omwonenden reageert daarentegen verheugd.