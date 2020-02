Honderd mensen ruimen puin in Biesbosch: ‘Om verdrietig van te worden zoveel wattenstaafjes’

Het is guur, zaterdagochtend op de Anna Jacominaplaat in de Biesbosch. De wind waait stevig en het water komt in flinke golven voorbij geklotst. Mateu van Vugt (11) houdt daarom goed vast aan zijn prikstok en vuilniszak. Gehuld in vijf lagen kleding is hij klaar voor de eerste opruimactie, opgezet om de Biesbosch schoner te maken.