Honderden gelovigen naar drive-in kerkdienst in coronabrandhaard Hank: ‘Dit moeten we niet willen’

Op het parkeerterrein van een wegrestaurant in Hank zijn donderdagavond drie nachtmissen op een podium, is het plan. Per keer is daar op kerstavond ruimte voor 250 auto's. Het geluid komt de auto binnen via de autoradio. Mensen mogen hun auto dan ook niet verlaten voor, tijdens of na de mis, staat nadrukkelijk vermeld op de website van de organisatie. Iedereen moet direct na de mis weer naar huis. En er is geen mogelijkheid eten of drinken te kopen.