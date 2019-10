Honderden hennepplanten en twee auto's in beslag genomen in Haarsteeg

In een kofferbak van een auto werden drie luchtdichte zakken met hennepplanten aangetroffen tijdens een controle. Vervolgens ging de politie op onderzoek uit in een nabijgelegen garage. Daar in de kelder werd een hennepkwekerij aangetroffen met zo'n 1300 hennepstekken en bijna 300 hennepplanten. Er werden twee verdachten aangehouden en twee auto's zijn in beslag genomen.