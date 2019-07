Honderden paardenkrachten zetten hun beste beentje voor tijdens het 40e Paardenfestival

Wielerbaan de Heuvelen in Nieuwkuijk is zondag 7 juli de thuishaven van tuigpaarden, shetland pony’s, Friezen, Koudbloeden en Hackneys. De heer van den Bosch, paardenbezitter- en liefhebber, legt uit hoe de berijders van de aanspanningen gekleed moeten zijn. “ Ze moeten een pak met stropdas en handschoenen aan, een hoed op en een soort dekkleed. Hun begeleiders moeten helemaal in het wit gekleed zijn. Maar aan dat laatste voorschrift houdt niet iedereen zich”, vertelt hij. Tussendoor wijst hij op een paard dat in galop loopt en niet in draf. “Dat kost punten bij de keuring”, merkt hij op. Dat dit ook bij de jury is opgevallen blijkt wanneer de uitslag van de keuring bekend wordt gemaakt. De keuring is in handen van het KWPN, de instantie die officiële keuringen van het stamboek van warmbloedpaarden in Nederland uitvoert.