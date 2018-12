Hondjes achtergelaten in winkelcentrum Waalwijk

video Nieuw­jaarstra­di­tie in Veen houdt al twintig jaar stand

27 december VEEN - Hoewel het al jaren een traditie is in Veen om met oud en nieuw een auto in brand te steken, lijkt het erop dat de inwoners van Veen steeds eerder beginnen. In de afgelopen week hebben de hulpdiensten al geregeld een autobrand moeten blussen in Veen. Maar waarom is dit fenomeen zo populair in dit gereformeerde dorp?