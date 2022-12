Hoogste tijd dat Heusden keuzes gaat maken over toekomst zwembad, vindt Ton Derks van BillyBird

Politie doet grote vuurwerk­vangst in Waalwijk: honderden illegale cobra's in beslag genomen

WAALWIJK - De politie heeft donderdag in Waalwijk een grote vuurwerkvangst gedaan: agenten namen honderden illegale cobra's in beslag. Het illegale vuurwerk werd gevonden in een woning in de wijk Laageinde. Een 23-jarige Waalwijker is aangehouden.

15 december