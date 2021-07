Hoogwater Afgedamde Maas bezorgt deel van de bewoners van de Veense Put natte voeten

Rijkswater­staat: ‘Blijf weg uit de Maas, zwemmen of dobberen op luchtbedje levensge­vaar­lijk’

16 juli DEN BOSCH - Met zomers weer in aantocht doet Rijkswaterstaat een dringende oproep: ,,Blijf weg uit de Maas als zwemmer of dobberend met een luchtbedje of bootje. Het is levensgevaarlijk, met sterke stroming en bergen afval die er in ronddrijven.”