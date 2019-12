Hoop blijkt ijdel: nog geen nieuw bestuur De Voorste Venne

DRUNEN/VLIJMEN - De verwachting dat inmiddels een nieuwe bestuurder én een interim-manager gevonden zouden zijn voor De Voorste Venne, is niet uitgekomen. Het bestuur van het cultureel centrum in Drunen en de gemeente Heusden zijn nog steeds met elkaar in gesprek over een ‘vlotte, zorgvuldige overdracht’.

Dat laten ze weten in een gezamenlijke verklaring.

Op de vraag of wellicht wel een bestuurder in de startblokken staat om de taken van het huidige ‘afgetreden’ bestuur over te nemen, gaat de gemeente niet inhoudelijk in. ,,Officieel is die nog niet gevonden. Het zittende bestuur van De Voorste Venne is autonoom, dat zelf een eventuele overdracht van taken doet.”

Quote We hebben een aantal namen van mogelijke bestuur­ders genoemd. Maar wie eventueel in beeld is om die taak op zich te nemen weet ik echt niet Francis Pelders, voorzitter stichting De Voorste Venne

Voorzitter Francis Pelders van De Voorste Venne stelt dat er achter de schermen inmiddels ‘best het een en ander is gebeurd’. ,,We hebben onder meer een aantal namen van mogelijke bestuurders genoemd.” Wie er eventueel in beeld is om die taak op zich te nemen, zegt Pelders ‘echt niet’ te weten.

Hij stelt dat het bestuur de overdracht vóór Kerst wil afronden. ,,Maar bij alles wat we doen staan het belang van De Voorste Venne en het personeel voorop.”

Verwachting komt niet uit

Het bestuur legde per 1 december zijn taken neer, onder meer uit onvrede over de plannen van de gemeente. Wel praten bestuur en gemeente over een zorgvuldige overdracht. Het vinden van een bestuurder en een interim-manager heeft daarbij de hoogste prioriteit, werd begin deze maand gesteld. De verwachting was dat het eind vorige week zover zou zijn.

In oktober 2018 maakte De Voorste Venne een herstart, na een grote renovatie van het pand. Het bestuur kwam dit voorjaar in financiële problemen, doordat inkomsten achter bleven en kosten hoger waren dan gedacht. De stichting had bovendien nog geen geld achter de hand. De subsidie van drie ton (waarvan een ton huur) bleek onvoldoende om alles te kunnen betalen.

Betalingsachterstand

De gemeente sprong bij door de huur tot twee keer toe op te schorten. Ook nam de andere kosten voor haar rekening. Naar verwachting heeft de stichting eind dit jaar een betalingsachterstand van zo’n 260.000 euro bij de gemeente. Andere schulden zijn er niet.