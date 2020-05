Hoop gloort voor vervallen hoeve in Herpt dankzij oplettende schoonmoeder

HERPT - De uit 1667 daterende Bernsche Hoeve in Herpt wordt in oude glorie hersteld. En daar is nog wat werk aan. Veel werk, want de oude eigenaar die van 1924 tot 2012 in het pand woonde liet de woning verloederen. Nu is er weer hoop voor de toekomst . Mede dankzij de schoonmoeder van Jonathan de Groot, die de bouwval op internet vond.