Hoop op doorstart voor failliet concern Sneakers: 'Vooral webshop biedt kansen’

VIDEO Aso’s maken met hun boeggolven waterscha­de nog groter in Vlijmen

16 juni Ditmaal trok de buienlijn precies over Vlijmen-Vliedberg en Nieuwkuijk. In Vlijmen zorgden automobilisten voor extra waterschade toen ze door de blank staande Jonkheer de la Courtstraat raceten. In Nieuwkuijk moest de brandweer diverse ouderen evacueren.