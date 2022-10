Hoop op energieneutraal sportpark in Drunen gloort voor RKDVC na discussie in Tweede Kamer

TenneT, de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet, heeft in september bekendgemaakt dat er in Brabant extra aansluitcapaciteit vrijkomt in Brabant. ,,Dat betekent dat wij als regionale netbeheerder ook de mogelijkheid krijgen om weer grootschalige zonne-opwekkers aan te sluiten”, zegt Tim van Ham, woordvoerder van Enexis. ,,Op dit moment zijn we samen met TenneT aan het rekenen op welke stations deze capaciteit precies vrijkomt, zodat we daarna projecten die het langst op onze wachtlijst staan, aan kunnen gaan sluiten. Of er ook ruimte komt voor de plannen van de betreffende voetbalclub, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We nemen contact op met de voetbalclub als we daar nieuws over hebben.”