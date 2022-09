Hop van Altena enthousiast over kwaliteit van de hop

ALTENA - De hopoogst in Altena is dit jaar goed. Dit ondanks een winderig voorjaar en een droge zomer. ,,Meer dan genoeg om er een uniek vers hoppenbier van te brouwen”, zegt voorzitter Jacqueline Weijers van de stichting ‘Hop van Altena’.

De stichting zet zich in om de vergeten hopcultuur als immaterieel erfgoed in Altena op de kaart te zetten. ,,Dat lukt ieder jaar beter. We krijgen steeds meer hophoven die door inwoners onderhouden worden. Samen met hun families, buurtgenoten, vrienden en gasten wordt de hop ‘s morgens met de hand geplukt. Meestal wordt de pluk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Op sommige locaties wordt daarna nog een hopfeest gevierd.”

‘Eerste in Nederland’

Eén van de locaties was zaterdag het dorpshuis in Eethen. Samen met de hophoven uit Eethen en Meeuwen werd daar de hopoogst afgesloten met een feestelijke bierproeverij, waarin het Altena-bier een hoofdrol speelde. ,,We hopen dit jaar de eerste in Nederland te zijn waar het verse hoppenbier geproefd kan worden. We mikken op de Dutch Food Week Altena. Dat zou een prachtige primeur zijn” aldus de voorzitter.

Weijers: ,,Toen we vier jaar geleden begonnen was er amper iets over het rijke hopverleden van Altena bekend. Maar stapje voor stapje komen we steeds meer achter de verhalen en tradities van toen. Ons ultieme doel is dat Altena als ‘het Hopeiland van Nederland’ bekend gaat worden en dat men weer, net zoals vroeger, van heinde en ver komt helpen bij de hopoogst.”

Hop van Altena zoekt nog hoplocaties in Uitwijk, Veen, Waardhuizen en Werkendam. Maar ook andere locaties zijn welkom.