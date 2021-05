Horeca blij met extra terrasuren: maar wanneer mogen we weer naar binnen?

Rotary Waalwijk steunt De Tavenu bij acties voor jongeren: bubbelvoet­bal en lasergamen

8 mei WAALWIJK - Komende week worden in Waalwijk de eerste bubbelvoetbalwedstrijden voor jongeren gehouden, opgezet door jongerencentrum De Tavenu in samenwerking met BeweegBuro en Stichting Samen RKC. Volledig coronaproof, want de spelers zijn gehuld in een plastic bal, een bubbel.