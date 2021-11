Horeca Heusden kan vragen om subsidie extra kosten voor coronacheck

In horecazaken en bij bepaalde evenementen moeten eigenaren of organisatoren een coronacheck (laten) uitvoeren. Dat kost extra tijd en soms moet daarom extra mankracht worden ingehuurd. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om dergelijke kosten (deels) te vergoeden. Het geld wordt via de Veiligheidsregio's verdeeld over de gemeenten, op basis van het aantal inwoners. Voor Heusden, dat op dit punt valt onder de Veiligheidsregio Brabant-Noord, gaat het om zo'n 115.000 euro. Waalwijk en Loon op Zand vallen onder Midden- en West-Brabant. Een woordvoerster van de gemeente Waalwijk laat desgevraagd weten dat er nog geen geld is uitgekeerd. ,,Dus is nog weinig te zeggen over de exacte bedragen en de doelen waarvoor het gaat worden ingezet.”