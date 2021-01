Horeca Waalwijk vraagt extra steun: ‘Op een faillissement zit je niet te wachten’

Veel cafés en restaurants verkeren in zwaar weer door de lange sluiting. De gemeente Waalwijk is de horeca al eerder te hulp geschoten. De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland hoopt op nieuwe steun.

Quote Met pijn in het hart besluit je te stoppen, maar op een faillisse­ment zat ik niet te wachten Femke Smits, Voormalig exploitant Café Post Besoyen

Dat de coronacrisis keihard toeslaat, weet Femke Smits uit ervaring. Zij was zestien jaar lang exploitante van café Post Besoyen aan de Grotestraat in Waalwijk. Eind december leverde zij de sleutels bij de huurbaas in.

,,Corona, geen omzet, doorlopende huur, het is te veel van het goede”, stelt ze. ,,Voor de crisis liep het uitstekend met veel live-optredens. Met pijn in het hart besluit je dan te stoppen, maar op een faillissement zat ik niet te wachten.”

Of meer horeca-zaken in Waalwijk dit voorbeeld gaan volgen? Voorzitter René van Loon is er niet gerust op. ,,En ik ben niet de enige. Straks moeten bijvoorbeeld uitgestelde rekeningen betaald worden, en de bodem van de spaarpot is bij velen in zicht.”

Onzekerheid

Verder is er de onzekerheid. Het is nog niet duidelijk wanneer horeca-zaken weer open kunnen. De cafés en restaurant zullen ook niet meteen mogen volstromen met bezoekers. En dus blijft de omzet nog wel een tijd onder druk staan, zo is de vrees.

Waalwijk is niet blind voor de problemen. Zo kregen horeca-ondernemers vorig jaar extra ruimte voor terrassen, zodat ze meer gasten konden ontvangen.

Verder halveerde de gemeente de precariobelasting, die ondernemers betalen voor hun terras, reclamebord of spullen voor verkoop op straat. De rekening werd verlaagd naar 14,70 euro per vierkante meter. Ook ondernemers buiten het centrum gingen bijna de helft minder betalen voor hun terras: 5,90 per vierkante meter per jaar.

De lokale horecabond roept nu op het hele bedrag in 2020 kwijt te schelden. Ook wil ze samen met de gemeente kijken naar de tarieven van dit jaar. ,,Het gaat op het eerste oog misschien niet om wereldschokkende bedragen”, stelt Van Loon. ,,Maar in deze tijd telt iedere euro.”

Quote Maar deze steunmaat­re­ge­len zijn niet voldoende om onze exploita­ties in het leven te houden. René van Loon, Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Waalwijk

Veel horeca-ondernemers krijgen ook steun van het rijk. ,,Maar deze steunmaatregelen zijn niet voldoende om onze exploitaties in leven te houden”, aldus Van Loon. ,,En helaas is dit vangnet niet voor startende ondernemingen.” Het gemeentefonds biedt volgens hem mogelijkheden om de horecabranche extra te ondersteunen.

Hulpvragen

Wethouder John van den Hoven heeft begrip voor de situatie waarin de horeca verkeert, maar wil niet op de zaak vooruit lopen. ,,We inventariseren nu wat er allemaal voor hulpvragen op ons afkomen”, stelt hij. ,,En wat de effecten zijn van de nu lopende maatregelen. We kijken daarbij breder dan alleen de horeca. We willen maatwerk leveren.”