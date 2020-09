Horeca zag de volgende corona-domper al van mijlenver aankomen

COLUMN ‘Uitje naar old-timershow­room als troost’

26 september WAALWIJK - Ik was op weg naar mijn eigen mini-Pyrenee, maar de coronakaartkaart van Frankrijk veranderde snel in een doolhof vol rode vlekken. Dus vluchtten we met ons camperbusje naar het 'veilige' Duitsland. Ik had voor mijn vriend Philippe Greve-schoenen bij me. Die gaan nu helaas mee terug. Het is niet anders. Klotevirus!