Horeca zoekt naar creatieve oplossingen om de pannen op het vuur te houden

Zoeken naar creatieve oplossingen om toch nog wat te verdienen in deze crisistijd. De horeca in de gemeente Heusden stak de koppen bij elkaar, samen met de regiomanager van Horeca Nederland en wethouder Thom Blankers.

Bepalen wat het beste past

Een verhelderende bijeenkomst, volgens gastvrouw Marieke van Lamoen in Drunen. ,,Iedere ondernemer kan nu voor zijn eigen zaak bepalen wat het beste past om te doen.”

Zelf twijfelt ze of ze doorgaat met bezorgen vanuit de bistro Plein 13. ,,Dat liep niet echt storm. In tegenstelling tot de pizza's en pasta's bij La Cantina. Dat verkoopt toch een stuk makkelijker.”

Quote Afgelopen weekend hadden we tientallen bestellin­gen Jurgen Sprangers, De Galgenwiel

Warme maaltijden aan huis

Sinds vrijdag bezorgt borrel- en eetcafé De Galgenwiel in Waalwijk warme maaltijden aan huis. ,,Daar gaan we mee door zo lang het maatschappelijk verantwoord is. Afgelopen weekend hadden we enkele tientallen bestellingen”, meldt mede-eigenaar Jurgen Sprangers.

Pannenkoeken bij De Roestelberg

Zowel lunch als diner kan van 11.00 tot 20.00 uur telefonisch besteld worden. ,,Vanaf tien euro bezorgen we gratis en klanten krijgen bovendien een voucher van vijf euro, in te wisselen na de coronasluiting.

Dinsdag beginnen we ook met een pannenkoekenservice bij restaurant De Roestelberg in Kaatsheuvel.”

Catering gaat gewoon door

,,Alle catering kan gewoon doorgaan", weet Erik de Bie van brasserie Bij Anton in Kaatsheuvel en partycentrum ‘t Maoske in De Moer. Hij heeft een lading verse etenswaren naar de Voedselbank gebracht.

Voor de komende weken staan diverse feesten voor grotere groepen in de agenda. ,,Die buffetten gaan we nu bij de mensen thuis verzorgen.” Ook de koffie en broodjes na een uitvaart worden desgewenst aan huis afgeleverd.

Quote Buffetten gaan we nu bij de mensen thuis verzorgen Erik de Bie, Bij Anton en ‘t Maoske

Deze maandag is De Bie vooral bezig met het regelen van personele zaken, want daar zijn nog veel vragen over door de nieuwe Wet Arbeid in Balans. ,,Alle adviseurs worden platgebeld.”

Hotel zonder gasten

Positief blijven, is de boodschap van eigenaar Auke Rauwerda van In den Verdwaalde Kogel in de vesting Heusden. Zijn hotel met twaalf kamers mag open blijven, zijn restaurant is dicht.

Reserveringen zijn geannuleerd

,,Mijn gasten kunnen dus hier niet eten. Maar de reserveringen die ik had, zijn geannuleerd. Mensen zoeken het coronavirus in Brabant liever niet op.” Als er toch gasten willen komen overnachten, zijn ze uiteraard van harte welkom. ,,Dan kunnen we eventueel via roomservice maaltijden bezorgen.”

Tafel buiten als bezorgpunt

In de categorie inventief valt het afhaalloket van Hoka Quality Products. ,,Zet een tafel voor je zaak als bezorgpunt buiten waar klanten hun bestelling kunnen ophalen", is het idee van Sjoerd Snijders. ,,Ik heb gebeld met het RIVM en ze zeiden dat het mag als de richtlijnen voor de gezondheid maar worden nageleefd.”

Producten zijn beperkt houdbaar

De slimme ondernemer heeft een horecagroothandel in Waalwijk en Den Haag met een twintigtal medewerkers. ,,Ik probeer zo om ook mijn eigen handel aan de gang te houden. Nu staan bijna al mijn wagens stil. Ik zit wel met een voorraad producten die beperkt houdbaar zijn.”