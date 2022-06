Horecabaas De Witte Brug baalt van onrust: 'We willen overlast zoveel mogelijk voorkomen’

De politie kwam rond half één ‘s nachts in actie na meldingen vanuit de buurt over overlast van een flink groep jongeren, die op een feestavond van De Witte Brug af was gekomen. Er zou in het verleden al vaker geklaagd zijn. Volgens Crielaard wil hij graag met omwonenden in gesprek als zij overlast ervaren van het café aan de Nieuwevaart. ,,Ik leg dan graag uit welke maatregelen ik al neem”, legt hij uit. ,,En kunnen we samen kijken wat nog meer mogelijk is.”