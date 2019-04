Horecaman in hart en nieren André van der Sterren zette De Ster én Nieuwkuijk op de kaart

Het zijn woorden van André van der Sterren (1932), in een film die in 2016 werd gemaakt vanwege het 60-jarige huwelijk van hem en zijn vrouw Corry. Het ‘lichtje dat ging branden’ toen hij net verkering kreeg, groeide uit tot een begrip in Nieuwkuijk en verre omstreken: De Ster. De horeca- en uitgaansgelegenheid en de naam van het dorp raakten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie ging er niet uit, wie vierde er geen carnaval, wie bezocht er geen shows of optredens. ,,Als wij op vakantie waren en we vertelden dat we uit Nieuwkuijk kwamen, dan was de reactie ‘O, van De Ster’", vertelt zoon Hans (53).