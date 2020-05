Horecaondernemers Waalwijk: ‘Geef ons meer ruimte voor terras’

Kat overleeft maand lang in kast in Drunen, met dank aan muizen­plaag

20:30 DRUNEN - Een kat in Drunen heeft de afgelopen tijd een maand lang in zijn eentje in een opslagkast gezeten. Het beest werd maandag - erg vermagerd en uitgedroogd - gevonden. Het wist zo lang te overleven doordat er overlast was van muizen.