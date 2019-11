Hotel ‘GroenRijk’ komt er: ‘Al zal niet iedereen het mooi vinden’

Bossche zakenman nu de bak in voor drugs­vondst in Veen

14 november BREDA/VEEN/DEN BOSCH - De Bossche zakenman Albert J. (59) is opnieuw veroordeeld. Hij kreeg donderdag van de rechtbank in Breda elf maanden cel vanwege het voorbereiden van de productie van xtc. Hij was in het bezit van 1100 kilo chemicaliën ervoor.