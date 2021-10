'Hou het oorlogsmuseum hier. Het zou toch mooi zijn als Veen ook iets heeft?'

VEEN - Het oorlogsmuseum moet, als het even kan, in Veen blijven. Jan Smits doet deze oproep aan de gemeenteraad van Altena.

De gemeenteraad van Altena was dinsdagavond op kernbezoek in Veen. Tijdens een inloop konden inwoners zaken die ze belangrijk vinden bij de raadsleden aankaarten. Jan Smits vroeg de raad om het oorlogsmuseum voor Veen te behouden.

De oproep van Smits is uit het hart gegrepen van John de Kock en Gerrit Duizer, bestuursleden van het museum. De nood is hoog, want aan het eind van het jaar moet de huidige accommodatie ontruimd zijn en een nieuwe is er nog niet.

Collectie

Volgens De Kock wordt met de gemeente gesproken over een oplossing en dat loopt best goed, maar het duurt zo lang. ,,De collectie is privébezit en gebiedseigen. We willen die graag overnemen. Het is geen rommel, menig museum likt er zijn vingers aan af."

De Kock geeft aan best genegen te zijn naar een andere plek te gaan, maar de voorkeur blijft toch Veen. ,,Er is al het Biesboschmuseum in Werkendam en het Visserijmuseum in Woudrichem, dan zou het toch mooi zijn als Veen ook iets heeft."

Huisvesting

Inwoonster Annette van Tilborg kwam met een advies voor de raadsleden: ,,Zet het probleem van de huisvesting eens uit onder de bevolking. Wie weet wat voor reacties jullie krijgen." Raadslid Corné van Gammeren (SGP) zag daar, gezien de eigenschappen van de Veeners, 'eigengereid en innovatief', wel wat in. ,,En nodig de gemeenteraad eens uit om de collectie te komen bekijken."

Het museum was niet het enige onderwerp dat bij de raadsleden werd aangedragen. Ook de aankleding van het strandje langs de Afgedamde Maas en de verkeersveiligheid van de omgeving van het dorpshuis kwamen voorbij. Net als het onderkomen in het dierenparkje dat dringend vernieuwd moet worden.

Annette van Tilborg: ,,Wethouder Shah Sheikkariem heeft ons koeien met gouden horens beloofd. We zouden in aanmerking komen voor nieuwe huisvesting. Er ligt al lang een plan maar er gebeurt niets. De communicatie met de gemeente is slecht."

Leerzaam

Eerder op de dag maakten de raadsleden met de dorpsraad een rondje door het dorp. Van Gammeren: ,,We hebben gesproken met bewoners bij het beruchte kruispunt. We hebben punten gezien waar we trots op kunnen zijn, maar hebben ook verbeterpunten meegekregen. Dat is belangrijk met het oog op de komende verkiezingen. Kortom, enorm leerzaam."

Annette van Tilborg was minder te spreken over de dorpsraad. ,,Die is helemaal niet actief in Veen. Bijna niemand weet wie erin zit. Op dit moment heb je er niets aan."

Bestuurslid Arie den Dekker erkent na afloop van de bijeenkomst desgevraagd dat de communicatie beter kan. ,,Daar ontbreekt het aan. Er zijn ook te weinig actuele zaken om mee naar buiten te treden. Daar worstelen we mee."