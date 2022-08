Hout en bestuursleden, dat zijn de belangrijkste benodigdheden voor timmerdorp Nieuwendijk

Nestor Hans van den Boom valt als vrijwilliger in bij een hut en geeft aan dat de hoge prijs van hout ook het timmerdorp parten speelt. ,,Het is allemaal goed gekomen, maar hout is schreeuwend duur geworden.” Konden vroeger als stophout gebruikte balken van een transportbedrijf gebruikt worden, tegenwoordig zit daar statiegeld op en worden ze opnieuw gebruikt.

Timmerdorp Nieuwendijk heeft dit jaar als thema ‘Op de camping’. Het terrein kan dan ook alleen maar betreden worden door door een caravan te lopen om daar je toegangsstempel te krijgen. Woensdag, op de tweede dag, de hutten waren nagenoeg af, moest het bestuur al een besluit nemen de bouwvakkers naar huis te sturen. Werken in langdurige regen is met kinderen niet te doen.

Volhouders

Bestuurslid Robin van de Boom heeft zelf twee jaar meegetimmerd en is nu 18 jaar vrijwilliger. Een volhouder dus. ,,Het leuke is”, zegt hij, wijzend op een drietal jonge kerels, ,,dit zijn mannen die hun hele basisschooltijd meegedaan hebben en nu vrijwilliger zijn.” De saamhorigheid onder de vrijwilligers is groot. Een flink aantal plant de zomervakantie in de tijd van het timmerdorp.

Van den Boom: ,,Het is bijna leuker dan vakantie om zoveel kinderen gezellig aan het werk te zien.” Dat vindt ook Rianne de Leeuw, ook iemand die vanaf het begin betrokken is. Ze zou eigenlijk voor het eerst niet komen, maar kon de verleiding niet weerstaan om er weer te zijn. Ze verzorgt nu de catering.

Verven, snacken, slapen

Vandaag wordt er nog 250 liter verf op de hutten gesmeerd. Mogelijk komt ook de jaarlijkse traktatie van Huisartsenpraktijk De Singel die dag langs. Het gebeurt dat dokter Vijgen zelf de ijsjes of zakjes chips uitdeelt. ’s Avonds landt een frietkar, waarna de slaapspullen gehaald worden om de nacht door te brengen in de hutten.

,,We zijn scherp op het weerbericht”, zegt Robin van den Boom. ,,Drie jaar terug hebben we iedereen vanwege hevig onweer moeten evacueren naar de sporthal. Dat moeten we niet opnieuw hebben.” Gezien het enthousiasme is er volgend jaar opnieuw een timmerdorp. Er zijn alleen nog twee nieuwe bestuursleden nodig.