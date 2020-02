Hout, groot en klein koper; bijna honderd jonge muzikanten leven zich uit

Een jubileumconcert, want de Jeugdmuziekdag Altena waaraan ze deelnemen, wordt voor de tiende keer gehouden. Van Vuuren vervolgt de repetitie. ,,De triangels hoor ik heel subtiel. Weten jullie dat de triangel een van de lastigste slagwerkinstrumenten is? Zeker als je het echt goed wilt doen.”

Er is meer te horen dan slagwerk in 't Verlaat in Almkerk. In het gehele gebouw wordt gerepeteerd op een veelheid aan instrumenten. Van hout, klein en groot koper. Het is het bekende jaarlijkse tafereel waar veel jonge muzikanten, nu ook weer ruim 90, aan deelnemen.

Sommigen zijn er al van begin af aan bij betrokken, zijn zelfs doorgestroomd in het bestuur, zoals Ascha Colijn en Fleur Groenenberg, beiden uit Nieuwendijk.

Fleur: ,,Het is een leuke dag. Je maakt met elkaar muziek en je leert mensen kennen waarmee je later op de dag een concert gaat geven. En soms ontstaan ook vriendschappen. Het mooie is dat het geen fanfare of harmonie, geen bepaalde orkestvorm is, maar alles zit tijdens het concert door elkaar."

Ascha: ,,Als je de dag begint denk je wel: wat moet ervan terechtkomen? Dan is het altijd weer mooi dat je op steun van ervaren muzikanten kunt rekenen.” Fleur: ,,Tegen de avond ben je helemaal gaar. Dan is het leuk dat je een toch een mooi concert neer kunt zetten.”

,,Ja, het lukt wel weer”, vertelt Jonathan Arnoutse. Hij is van de 22 slagwerkers deze dag. ,,Ik doe al een paar jaar mee en het blijft leuk. Het is mooi met elkaar verschillende dingen te doen.”

Anneke Konings is als dirigent al negen jaar van de partij. ,,Het verbaast me dat er elk jaar weer zoveel kinderen zijn. Het draait steeds zo rond de honderd. Er vallen er wat af en er komen er weer wat bij. Het is leuk te zien dat zoveel jongeren dezelfde hobby hebben. Het stimuleert elkaar.”