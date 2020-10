Hout stoken kán leuk zijn, maar er zijn ook mínder leuke kanten. Milieuclub komt in actie

kaart Zelf een bever zien? Altena één van de hotspots in ons land voor een waarneming

22 oktober Bevers zwommen hun eerste baantjes in de Biesbosch waar ze in 1988 zijn uitgezet. Inmiddels is het grootste knaagdier van Europa bezig met een opmars. In vrijwel het hele land zijn bevers gesignaleerd. Wie dit zwemmend zoogdier zelf wil zien, maakt de grootste kans in Altena en Dordrecht. Die gemeenten behoren tot de beverhotspots.