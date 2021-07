Houten bedrijfsgebouw als blikvanger langs de A59: ‘Het vraagt om lef, maar we geloven in houtbouw’

Gouden Koets was in 1977 publieks­trek­ker in Drunen: ‘Mensen zaten urenlang naar de koets te staren’

29 juli Mag de Gouden Koets met daarop tekeningen van de slavernij toch nog de straat op? Of moet-ie voorgoed naar het museum? Het koninklijk rijtuig staat ter discussie en is tijdelijk te zien op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. In Drunen was het voertuig in 1977 ook al eens dé publiekstrekker van het Autotron. Om dat rijtuig binnen te krijgen was vernuft nodig.