‘Houtstook bestrijden is duwen tegen een heilig ‘links’ huisje’

COLUMNHEUSDEN -Moeten we behalve van het gas nu ook van het hout af? Misschien niet helemaal, maar houtstook is meestal niet zo groen en duurzaam als lang is aangenomen.

Het siert de Natuur- en Milieuvereniging Heusden dan ook dat ze daar de overlast van houtstook gaan bestrijden. Daarmee duwen ze tegen een heilig 'links' huisje. Want hout staat in progressieve kring vaak buiten verdenking. Hout is immers een natuurproduct. En natuur is per definitie goed. Hippie-kampvuurromantiek.

Als ik op een feestje weer eens bij zo'n vuurkorf sta, waait de rook altijd mijn kant op. Waar ik ook ga staan. Een schrijnende keelpijn vertelt mij dan in no time dat natuur die in brand staat misschien toch niet zo okay is.

Ook 'links' heeft zo zijn eigenaardigheden. Die komen veelal voort uit valse romantiek en versleten dogma's. En ook gevaarlijke gekken zijn niet alleen op de rechterflank te vinden. Zo verwijderde Facebook onlangs de pagina PvdA Waalwijk. Die was gekaapt door een in ongenade gevallen dame die via de partijpagina (waar alleen zij de inlogcodes van had) haar complottheorieën de wereld in stuurde.

Quote Een schrijnen­de keelpijn vertelt mij dan in no time dat natuur die in brand staat misschien toch niet zo okay is Joep Trommelen, Columnist

Links kent meer blinde vlekken dan houtstook. Alternatieve geneeswijzen bijvoorbeeld. Die zijn weliswaar heel alternatief, maar genezen meestal niet. Toch omhelzen veel mensen die zich progressief noemen allerlei vormen van kwakzalverij Simpelweg omdat de gewone geneeskunde in hun ogen niet deugt.

Ook anti-vaxxers zien een wereldwijd complot, gesmeed door enge witgejasde wetenschappers en grootkapitaal. Corona-ontkenners vissen vaak in die troebele vijver. In de natuur ligt het heil daarentegen voor het oprapen. Wie eenmaal in een echokamer zit waarin zulke boodschappen telkens weer rondzingen, gaat er steeds fanatieker in geloven.

Wie boeren en medeburgers de les leest over stikstof, dient ook zelf in de spiegel te kijken. Dus: hulde aan de Natuur- en Milieuvereniging Heusden.