HTR gooit noodgedwongen het roer om. TV op laag pitje, zoektocht naar nieuwe aanwas

VLIJMEN - HTR gaat, noodgedwongen, een andere koers varen. De lokale omroep in Heusden zet de tv-programma’s op een laag pitje en geeft radio prioriteit. Met die radio moet HTR ook meer ‘het veld in’. De voorbereidingen voor de vorming van een streekomroep gaan de ijskast in.

Wél krijgt HTR volgend jaar twee keer zoveel subsidie van de gemeente Heusden, in totaal 50.000 euro. Dat nieuws van deze week komt voor voorzitter Dennis Münninghoff als een complete verrassing. ,,In de begroting van de gemeente was voor volgend jaar namelijk geen extra bedrag opgenomen.”

Niet haalbaar

Nu stellen burgemeester en wethouders voor de bijdrage te verdubbelen naar bijna 50.000 euro, overigens veel minder dan de 100.000 tot 150.000 euro waar HTR om had gevraagd. Geld dat volgens de lokale omroep nodig is om samen met DTV (Oss en ’s-Hertogenbosch) een professionele streekomroep te gaan vormen. ,,De gemeente maakte ons echter duidelijk dat de bedragen die wij vroegen politiek niet haalbaar waren”, stelt Münninghoff. Burgemeester Willemijn van Hees bevestigt dat.

Quote We gaan HTR nu nieuw leven inblazen, ons eerst sterker maken, zorgen dat we een streekom­roep ook echt iets te bieden hebben Dennis Münninghoff, voorzitter lokale omroep HTR

Met het idee dat het bij 25.000 euro zou blijven, maakte het HTR-bestuur een aangepast toekomstplan. Dat Heusden nu met het extra geld over de brug komt, verandert daar niets aan, aldus Münninghoff. ,,Wel kunnen we die plannen nu beter opzetten.”

De plannen voor de streekomroep staan even on hold. ,,We willen eerst HTR nieuw leven inblazen, zorgen dat we een streekomroep ook echt iets te bieden hebben.” HTR heeft tot augustus 2023 vergunning als lokale omroep voor Heusden, daarna wordt de zendvergunning opnieuw uitgegeven.

Radio op één

HTR gaat pas weer nieuwe tv-uitzendingen maken als er ‘voldoende capaciteit is om hier invulling aan te geven’. Jarenlang maakte HTR gratis gebruik van de kennis en de professionele apparatuur van AKM, het mediabedrijf van Ad Kraamer, die jarenlang het gezicht, voorzitter en de drijvende kracht van HTR was. De tijd van gratis gebruik is echter voorbij. Dankzij de extra subsidie zou HTR apparatuur kunnen inhuren. Münninghoff: ,,Maar dan hebben we over een jaar hetzelfde probleem. Ik kijk liever naar de langere termijn.”

Radio voert de komende tijd dus de boventoon. Medewerkers moeten er meer op uit. ,,Mensen moeten weer weten dat we er zijn, dat we meer zijn dat een club van grijze mannen, dat we iets doen voor de gemeenschap. Als mensen ons zien gaan ze luisteren; en als mensen luisteren zijn adverteerders geïnteresseerd.” De radio-uitzendingen moeten ook op internet komen, samen met foto's en korte filmpjes. Ook wil HTR meer gaan doen met social media.

Filmpjes maken

TV wordt niet definitief opgegeven. HTR wil ‘nieuwe aanwas’ gaan interesseren om filmpjes te gaan maken en te monteren, met de mobiele telefoon. Het bestuur zoekt mensen die jongeren daarover instructies kunnen geven. De filmpjes dienen eerst als ondersteuning voor de radio. Als de kwaliteit op den duur goed genoeg is, wil het bestuur ze gaan gebruiken om weer zelfstandig tv te maken.

Burgemeester Van Hees bestempelt de verdubbeling van de subsidie als ‘niet niets’. ,,Zeker in een tijd dat andere zaken als zorg en veiligheid veel aandacht vragen. We spreken daarmee onze waardering uit en geven HTR de kans hun rol als lokale omroep goed in te vullen.” Heusden wijst erop dat Den Bosch 3,16 euro per huishouden geeft aan lokale omroep DTV. Met 50.000 euro zit Heusden op 2,57 euro.

Langstraat Media

Overigens zou ook Langstraat Media, actief in Waalwijk, Loon op Zand en Dongen, graag de zendvergunning in Heusden krijgen, of samen met HTR een streekomroep vormen. HTR heeft voor dat laatste altijd de boot afgehouden. Langstraat Media gaf eerder aan zo’n 50.000 euro nodig te hebben als lokale omroep in Heusden. Van Hees: ,,Dat standpunt deed ons beseffen dat 25.000 euro onvoldoende is om een goede lokale omroep neer te zetten.”