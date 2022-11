Huis beschadigd door zwaar vuurwerk: Waalwijk is overlast en ‘kat-en-muisspel’ beu

WAALWIJK - Een woning in de Wijnruitstraat in Waalwijk is beschadigd door het afsteken van zwaar vuurwerk. De politie zoekt getuigen van het incident. Er is overigens op meer plekken in Waalwijk sprake van vuurwerkoverlast.

Bewoners van de wijk Bloemenoord werden in de nacht van woensdag op donderdag wakker geschud door een enorme knal. In de Wijnruitstraat bleek rond één uur 's nachts zwaar vuurwerk aangestoken te zijn, waardoor zelfs schade is ontstaan aan een woning.

,,Knalvuurwerk is op of tegen een overkapping gegooid", aldus een politiewoordvoerder. De overkapping liep schade op. ,,De bewoners waren thuis, desondanks vielen er geen gewonden.” Om wat voor zwaar knalvuurwerk het precies gaat, is nog niet duidelijk.

Kat en muisspel

Het is een bron van ergernis. Al ver voor oud en nieuw klinkt volop geknal. Vooral in Landgoed Driessen is het raak. Vanuit de Waalwijkse politiek is weer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de vuurwerkoverlast. Politie en boa's houden de komende tijd extra controles bij 'probleemlocaties.’ Maar het is volgens burgemeester Sacha Ausems lastig om mensen op heterdaad te betrappen. ,,Het is een soort kat- en muisspel", stelt ze. Als de politie komt, zijn de daders al vaak weg.

Er wordt nu vooral ook ingezet op de aanpak van de illegale handel en het bezit van zwaar vuurwerk. De politie hoopt op meer tips hierover.